4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de bugün 29 bin 482 kişinin daha korona testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti.

Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2’dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gereklidir. pic.twitter.com/bSUsZhGiBC