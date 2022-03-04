4 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 38 BİN 283

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıkarken, 180 kişi ise hayatını kaybetti.