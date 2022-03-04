4 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'de bugün 38 bin 283 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 180 kişi ise yaşamını yitirdi.
SAĞLIK 04.03.2022, 19:20 04.03.2022, 19:56
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 38 BİN 283
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 614 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 283 kişinin testi pozitif çıkarken, 180 kişi ise hayatını kaybetti.
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|26
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|26
|35
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|26
|34
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|34
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|26
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|26
|30
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|26
|27
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|26
|25
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|24
|24
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
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|25
|50
|4. M. United
|27
|47
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|27
|45
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|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
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|26
|40
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|26
|35
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|26
|33
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|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
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|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
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|26
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|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
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|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
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|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
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|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
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|26
|21
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|26
|18