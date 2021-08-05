5 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 05.08.2021, 19:42
5 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı.

108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 74 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 41 milyon 445 bin 336'sı birinci doz, 28 milyon 133 bin 21'i ikinci doz, 5 milyon 322 bin 877'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bu illerde aşılama oranı yüzde 75'i geçti.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Siirt, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı. 

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