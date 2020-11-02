5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

SAĞLIK 02.11.2020, 22:00
5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi. 

5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi. 

5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.  

5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti. 

5 bin koronavirüs hastası incelendi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı. 

#koronavirüs #Kovid19 #mutasyon
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