5 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı.
228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,34, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 111 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 214 bin 776'sı birinci doz, 45 milyon 454 bin 130'u ikinci doz, 10 milyon 586 bin 681'i üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız. pic.twitter.com/AmOxXe6OcA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1