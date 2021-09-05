5 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 269

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 063 koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 063 koronavirüs testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti,

iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 289 oldu.