5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 32 BİN 389

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 353 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise hayatını kaybetti.