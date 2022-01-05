5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 05.01.2022, 19:01 05.01.2022, 19:56
Son 24 saatte 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 143 kişi hayatını kaybetti.
Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun. pic.twitter.com/1QBRKgqMtI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022
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|19
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|46
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|19
|41
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|19
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