5 yaşındaki çocuk 90 kiloya ulaştı

'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 90 kilo ağırlığındaki 5 yaşındaki Yağız Bekte, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor.

SAĞLIK 01.03.2021, 17:53
5 yaşındaki çocuk 90 kiloya ulaştı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, işçi olarak çalışan Sedat (39) ve Sevda Bekte (31) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin (5), hızla kilo almasından şüphelenen ailesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda ‘Leptin hormonu eksikliği’ rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.

Yapılan ilaç tedavisi ile 2,5 yıl önce küçük çocuğun, kilo alması 6 ay süreyle durdu.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI UYUYABİLİYOR

Ancak daha sonra Yağız’ın vücudu ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermedi.

Bunun üzerine Yağız Bekte, yeniden kilo almaya, fazla kilosu nedeniyle de sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Küçük çocuk, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor.

Samsun da 5 yaşındaki çocuk 90 kiloya ulaştı #1

BİR HAYIRSEVER ASANSÖR YAPTIRDI

ABD'de hastalığın tedavisi için henüz test aşamasında olan bir ilacı denemek isteyen Bekte ailesi, bunun için yaptıkları girişimlerden de bir sonuç alamadı.

Son olarak 4 ay önce ailesinin taşımakta güçlük çektiği çocuk için bir hayırsever tarafından evlerinin bulunduğu binaya asansör yaptırıldı.

Küçük çocuk, bu asansör ile üçüncü kattaki evinden inip, dışarı çıkabiliyor.

Samsun da 5 yaşındaki çocuk 90 kiloya ulaştı #2

“GÖNÜLLÜ İLACI ALMASINI İSTİYORUZ”

Baba Sedat Bekte, oğlunun her geçen gün kilo almaya devam ettiğini ve 90 kiloya ulaştığını söyleyerek "Amerika'da yeni bir ilaç deneme aşamasında. Biz bu denemelere katılmak istedik ancak başvurularımızdan bir sonuç alamadık. Bizim başka bir çaremiz yok. Deneme aşamasında da olsa gönüllü olarak bu ilacı almasını istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz oğlumuzun sağlığına kavuşmasını, yaşıtları gibi parklarda oynamasını, okula gitmesini istiyoruz. Şu an kesin bir tedavisi yok hastalığının. Bu nedenle biz Amerika'daki bu ilacı oğlumun da denemesini istiyoruz. Ne yazık ki bu girişimlerden bir sonuç alamadık. Yağız nefes almakta bile güçlük çekiyor. Gece uyurken solunum cihazı kullanıyor. Evimizde oksijen tüpü var ayrıca. 90 kiloya ulaştığı için tek başımıza kaldıramıyoruz. 4 kişi onu evden aşağıya indirebiliyorduk. Sağ olsun bir hayırseverimiz yardımcı oldu asansör yapıldı. Bu sayede Yağız 3'üncü kattan aşağıya inip çıkabiliyor." diye konuştu.

Samsun da 5 yaşındaki çocuk 90 kiloya ulaştı #3

“KİLO ALMASININ ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ”

Bir anne olarak Yağız için sürekli korku içinde olduğunu belirten Sevda Bekte, "Yağız şu an Morbid obezite, onun için çok korkuyorum. Devletimizden Allah razı olsun önce bir ilaç verildi ancak vücudu ona antikor ürettiği için kesmek zorunda kaldılar. Bu ilacın dışında da şu an hiçbir tedavi alamıyoruz. En ufak bir hastalığında yoğun bakıma yatırıyorlar. Doktorlar aynı ilaç için antikor testi yapacaklarını söylediler. Ancak biz Amerika'da deneme aşamasında olan başka bir ilacı denemek istiyoruz. Biz gönüllüyüz bu ilaç için. Bunun için de yardım istiyoruz. Artık tıkandı kilo almasının önüne bir türlü geçemiyoruz. Ben artık bel fıtığı oldum. Kimse evladının böyle olmasını istemez, ben de çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını, zayıflamasını, normal çocuklar gibi olmasını istiyorum. Devletimizden yardım istiyoruz." dedi.

#yağız #kilo #Sağlık #Samsun
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mart 2021
İmsak 05:37
Güneş 06:57
Öğle 12:50
İkindi 16:00
Akşam 18:32
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 23 24
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20