6 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." uyarısında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 941 kişi iyileşti, 101 kişi hayatını kaybetti.