6 Ekim koronavirüs vaka sayısı 30 bin 438
Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 438 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 6 Ekim koronavirüs vaka sayısı...
SAĞLIK 07.10.2021, 11:53 07.10.2021, 16:25
Sağlık Bakanlığı 6 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 358 bin 64 test yapıldı. 30 bin 438 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 236. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 413.
Kahramanmaraş'ta aşılama oranı yüzde 65,7 oldu
VAKA SAYILARI NEDEN DÜŞMÜYOR? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız. pic.twitter.com/CyOZsyPxxw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2021
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