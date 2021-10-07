6 Ekim koronavirüs vaka sayısı 30 bin 438

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 358 bin 64 test yapıldı. 30 bin 438 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 236. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 413.

Kahramanmaraş'ta aşılama oranı yüzde 65,7 oldu