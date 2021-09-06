6 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! İyileşen sayısı 30 bine yaklaştı

Son 24 saatte 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 327 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı.

271 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 327 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,47, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,23 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 97 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 49 milyon 946 bin 816'sı birinci doz, 38 milyon 628 bin 745'i ikinci doz, 9 milyon 28 bin 86'sı üçüncü doz olmak üzere 97 milyon 981 bin 595'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale,Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis ve Siirt olarak sıralandı.