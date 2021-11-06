6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 06.11.2021, 20:22 06.11.2021, 20:26
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı. pic.twitter.com/L5w1jrJuOg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2021
Namaz Vakti 06 Kasım 2021
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|23
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|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
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|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
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|10. Altay
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|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
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|12
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|10
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|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|5
|20. Newcastle
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|13
|12
|15. Cádiz
|13
|12
|16. Granada
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
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|11
|10
|19. Levante
|12
|6
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|12
|6
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