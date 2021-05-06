6 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 06.05.2021, 17:51 06.05.2021, 19:52
Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
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|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
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|37
|40
|17. Kayserispor
|37
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|38
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|37
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|37
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|21. Denizlispor
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|O
|P
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|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
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