6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 06.01.2022, 17:21 06.01.2022, 19:58
Son 24 saatte 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi, 156 kişi hayatını kaybetti.
Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda. pic.twitter.com/25XCApIUyd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 6, 2022
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|32
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|28
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|22
|13. Altinordu
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|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
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|18
|19
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|18
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|Takımlar
|O
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|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
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|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
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|18
|33
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|19
|31
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|19
|28
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|19
|27
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|25
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|20
|23
|12. Brentford
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|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
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|26
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|19
|23
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|23
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|22
|15. Mallorca
|19
|20
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|19
|18
|17. Elche
|19
|16
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|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
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