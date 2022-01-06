6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi, 156 kişi hayatını kaybetti.

Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda. pic.twitter.com/25XCApIUyd