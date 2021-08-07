7 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 07.08.2021, 18:55 07.08.2021, 22:08
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 758 kişi iyileşti, 112 kişi hayatını kaybetti.
"Aşı olmalı ve tedbirlere uymalıyız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." dedi.
Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/e0oUsk1opZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021
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|6. Balıkesirspor
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|7. Bandırmaspor
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|8. Boluspor
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|9. Bursaspor
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|10. Denizlispor
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|11. Eyüpspor
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|12. Gençlerbirliği
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|0
|13. Kocaelispor
|0
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|14. Manisa FK
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|15. Menemenspor
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|16. Samsunspor
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|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
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|5. Burnley
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|12. Man City
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|14. Newcastle
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|15. Norwich City
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|Takımlar
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|1. Deportivo Alaves
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cádiz
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|6. Celta de Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Granada
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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