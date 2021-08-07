7 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 758 kişi iyileşti, 112 kişi hayatını kaybetti.

"Aşı olmalı ve tedbirlere uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." dedi.