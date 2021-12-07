7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı.
198 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 366 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,90, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 121 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 422 bin 378'i birinci doz, 50 milyon 740 bin 424'ü ikinci doz, 12 milyon 448 bin 995'i üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 160 bin 790'a yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin pic.twitter.com/EF3ZNMn0Lo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2021
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