7 Ekim koronavirüs tablosu

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 111 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 347 bin 957'si birinci doz, 45 milyon 807 bin 85'i ikinci doz, 10 milyon 669 bin 992'si üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.