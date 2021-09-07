7 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 07.09.2021, 19:28 07.09.2021, 19:55
7 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi, 274 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş'ta %77 aşılama oranı oldu.

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