7 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 07.09.2021, 19:28 07.09.2021, 19:55
Son 24 saatte 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi, 274 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.
Kahramanmaraş'ta son durum
Kahramanmaraş'ta %77 aşılama oranı oldu.
Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı! pic.twitter.com/y34ippfRxP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021
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