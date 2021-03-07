Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.