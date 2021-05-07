7 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.