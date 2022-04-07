7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 215 bin 229 COVID-19 testi yapıldı, 9 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 885 oldu.

147 milyon 171 bin 659 doz aşı uygulandı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 171 bin 659 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.