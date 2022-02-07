7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 COVID-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
"Bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." dedi.
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını da açıkladı.
Bakan Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini söyledi:
"İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.
İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."
İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. pic.twitter.com/C4XvtIxA74— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022
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