8 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 20 saatte 356 bin 254 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı.
192 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 883 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,81 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 121 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 445 bin 351'i birinci doz, 50 milyon 780 bin 761'i ikinci doz, 12 milyon 489 bin 939'u üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 276 bin 848'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin. pic.twitter.com/NF67X5okDK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2021
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