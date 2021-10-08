8 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı.

SAĞLIK 08.10.2021, 20:06 08.10.2021, 20:09
8 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 28 bin 167 kişi iyileşti, 188 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi. 

#koronavirüs #Sağlık Bakanlığı #AksuTV #AksuTVHaber
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