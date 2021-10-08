8 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 28 bin 167 kişi iyileşti, 188 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi.
Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor. pic.twitter.com/1yeYBV4hwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021
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