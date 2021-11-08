8 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor.
Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.
Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart. pic.twitter.com/T3oxqUWYQA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2021
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