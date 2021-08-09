9 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 7 bin 365 kişi iyileşti, 117 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.