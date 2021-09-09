9 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 322 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı.

257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,80 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 100 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 50 milyon 930 bin 700'ü birinci doz, 39 milyon 599 bin 848'i ikinci doz, 9 milyon 287 bin 641'i üçüncü doz olmak üzere 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale,Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.