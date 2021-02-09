9 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 09.02.2021, 19:09 09.02.2021, 19:15
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 98 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 998’e yükseldi. Toplamda 30 milyon 893 bin 496 test yapıldı.
Bugün yapılan 137 bin 712 testten, 8 bin 636 yeni vaka sayısı, 659 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 548 bin 195 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 437 bin 382’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.
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