Açlık ve susuzluğa karşı çörek otu

Açlık hissini gidermek için uygun bir bitki olan çörek otu Ramazan ayında da vatandaşların şifa kaynağı oluyor.

Ramazan ayında vatandaşların bitkisel ürünlere rağbet gösterdiğini ifade eden Baharatçı Abdurrahman Aydoğar, çörek otunun vatandaşları hem tok tutmaya yarayacağına hem de susuzluk hissini gidereceğini vurguladı.