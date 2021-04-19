Açlık ve susuzluğa karşı çörek otu
Sıcak yaz günlerinde oruç tutan vatandaşlar açlık ve susuzluk hissini gidermek için çörek otuna son günlerde yoğun ilgi gösteriyor.
SAĞLIK 19.04.2021, 11:43 19.04.2021, 17:41
Açlık hissini gidermek için uygun bir bitki olan çörek otu Ramazan ayında da vatandaşların şifa kaynağı oluyor.
Ramazan ayında vatandaşların bitkisel ürünlere rağbet gösterdiğini ifade eden Baharatçı Abdurrahman Aydoğar, çörek otunun vatandaşları hem tok tutmaya yarayacağına hem de susuzluk hissini gidereceğini vurguladı.
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