Aliona Klinikten Opr. Dr. Mehmet Belgen göz kapağı estetiğinin merak edilen sorularını cevapladı

Aliona Klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile Kahramanmaraş’ta sağlık alanında tercih ediliyor.

En son teknoloji cihazlarla dikkat çeken Aliona Klinik’te Göz hastalıkları alanında hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Belgen OküloFasiyal cerrahi alanında bilgiler paylaştı.

Opr. Dr. Mehmet Belgen son zamanların en çok merak edilen cerrahi işlemlerinden biri olan göz kapağı estetiğinin aşamalarından bahsederek cerrahi işlemlerin önemine dair de bilgilendirme de bulundu.