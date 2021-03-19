Almanya'da Türk Bilim insanlarına devlet madalyası verildi
Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci, ülkenin en üst düzey Yıldızlı Liyakat Nişanı'na layık görüldü.
SAĞLIK 19.03.2021, 16:46 19.03.2021, 17:02
Türk bilim insanları için Berlin`de ödül töreni düzenlendi.
Törene Almanya Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı Merkel de katıldı.
Türeci ve Şahin, Liyakat Nişanı`na layık görülmelerinin "büyük bir onur" olduğunu ifade etti.
11 ayda bir aşıyı geliştirmeyi başardıklarını anlatan Türeci, sadece hastalığa karşı değil, enfeksiyona karşı da koruyan COVID-19 aşısı geliştirdiklerini, bu yönde emarelerin olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Uğur Şahin de aşı isteyen herkesin yaz sonuna kadar aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.
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