Ankara’da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Bölümü’ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi.

Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

KAPILARIN ÖNÜNE BARİKAT ÇEKİLDİ

Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu.

Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının ya da hastaların tartışma sırasından yaralanmadığı belirtildi.

EYLÜL AYINDA KEÇİÖREN’DE OLMUŞTU

Geçtiğimiz eylül ayından yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN SALDIRIYA KINAMA

Öte yandan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Kaya da saldırıyı Twitter'daki hesabından kınadı.

Kaya, "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz. Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz" dedi.