Anne adayları dikkat! Salgın sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekir
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Bülez, Korona virüs sürecinde; doğum öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerden bahsetti. Anne sütünün de önemini özellikle vurgulayan Bülez, gebelik sürecinde tüm insanlığın en az asgari düzeyde bilmesi gereken detayları anlattı.
SAĞLIK 31.12.2021, 15:24 31.12.2021, 18:04
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Bülez, koronavirüs konusunda diğer insanlardaki risklerin gebeler için de geçerli olduğunu belirtti.
Virüs anne sütünden çocuğa geçer mi? Anne adaylarının merak ettiği bu soruları KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Bülez Aksu Haber için yanıtladı.
Gebelerin enfeksiyonun bulaşmasını en aza indirmek için bol su içmesi, düzenli uyuması ve beslenmesi, sık sık ellerini yıkaması gerektiğini belirten Bülez, aşırı stresin de bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.
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