Artık her isteyen mide küçültme ameliyatı olamayacak!

Türkiye'de mide küçültme ameliyatı yaptıranların sayısı artıyor. İki yılda 34 bin kişi bu ameliyat için bıçak altına yattı. Binde bir gibi düşük bir oranla da olsa, bu operasyonlar ölümle ya da yeni sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.

Bu tablo Meclis'i harekete geçirdi. Obeziteyi araştıran komisyon, hem mide küçültme ameliyatları sonucunda yakınlarını kaybetmiş kişileri hem de Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Sağlık Bakanlığı, genelgeyle bu ameliyatlara sıkı denetim getirmeye hazırlanıyor.

Vücut kitle indeksi 30’un altında olanlar ameliyata alınmayacak.

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, "35'in üzerindeyse mutlaka yanında kontrol edilemeyen şeker hastalığı tansiyon yüksekliği ya da kalp hastalığı olması kriterleri alınıyor. Çünkü biz biliyoruz ki gittikçe daha düşük vücut kitle indeksi değerlerinde de ameliyat yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Obezite sertifikası olmayan hekimlere ameliyat yaptırılmayacak. Operasyonu gerçekleştiren sağlık merkezlerinin yoğun bakım ünitesine sahip olması gerekecek.

Yıldız, "Hastanın ameliyat öncesi genel bir değerlendirmesi yapılıyor. En az 6 aylık bir izlem söz konusu. Yani geleyim ben hemen ameliyat olayım diye bir konu söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi ile yurt dışından gelen hastalar da denetime tabi tutulacak. Bu kişiler, obezite merkezlerine yönlendirilmeden operasyona alınmayacak.