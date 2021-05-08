Artık zayıflamak isteyenler “online diyeti” tercih ediyor
Son günlerde pandemiyle birlikte gelişen ‘Online Diyet’ birçok insan tarafından tercih edilen diyet türlerinin başında geliyor.
SAĞLIK 08.05.2021, 11:32 08.05.2021, 14:10
Özellikle kısıtlamaların olduğu bugünlerde fazla kilolarından kurtularak zayıflamak isteyen birçok insan ‘Online Diyet’ eğitimi alarak sağlığını korumaya çalışıyor.
Online Diyet eğitimi veren Diyetisyen Halime Demirciler, ‘Online Diyeti’ Aksu Haber’e anlattı.
Demirciler, pandeminin getirmiş olduğu kısıtlamalar ile birlikte ‘Online Diyet ’in çok fazla tercih edildiğini belirtti.
Muhabir: Gökhan Çalı
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