Artık zayıflamak isteyenler “online diyeti” tercih ediyor

Özellikle kısıtlamaların olduğu bugünlerde fazla kilolarından kurtularak zayıflamak isteyen birçok insan ‘Online Diyet’ eğitimi alarak sağlığını korumaya çalışıyor.



Online Diyet eğitimi veren Diyetisyen Halime Demirciler, ‘Online Diyeti’ Aksu Haber’e anlattı.



Demirciler, pandeminin getirmiş olduğu kısıtlamalar ile birlikte ‘Online Diyet ’in çok fazla tercih edildiğini belirtti.

Muhabir: Gökhan Çalı