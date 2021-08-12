Aşı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi sürüyor...

Mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, salgının kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Ekipler, şehir merkezlerindeki stantların yanı sıra dağ, bayır demeden birçok yerde aşı uygulamalarına devam ediyor.

KOYUN OTLATIRKEN AŞI OLDULAR

Bursa İnegöl’ün kırsal İhsaniye Mahallesi’nde yaşayan çobanlar Necmi Bekir (41) ve Hakan Özge (29), koyunlarıyla ilgilendikleri ve bu nedenle boş vakitleri olmadıkları gerekçesiyle aşı olabilmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu.

Başvuruları değerlendirilen çobanlar için bir ekip, aşıları alarak köye gitti. Çobanları koyun sürüsünü otlattıkları sırada bulan ekipler, aşılarını sürünün başında yaptı. Aşılarını olan çobanlar, sürüyü otlatmaya devam etti.

"BİR ANDA HEMŞİRELERİ GÖRDÜM"

Çobanlardan Hakan Özge, “Sabah uyandım, keçileri gütmek için evden çıktım. 3- 4 gün önce aşı için randevu almıştım. Hemşirelerin köye geleceğini duydum. Hayvanlarımızı otlatırken hemşirelerin geldiğini gördüm. Devletimizden Allah razı olsun. Hiç acı duymadım. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum.” dedi.

"ÇALIŞTIĞIM İÇİN ZAMANIM OLMAMIŞTI"

Geçimimi hayvancılıkla sağladığını belirten çoban Necmi Bekir, “Bu yüzden dolayı İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum. Aşı yapıldığını hiç anlamadım bile. Yaşı küçük veya büyük olsun, kimsenin aşıdan korkma gibi bir lüksü olmasın. Herkes aşı oluyorsa biz de olacağız. Bu çağımızın sorunuysa biz de aşı vurulacağız. Bunun ötesi yok. Bu kişisel bir sorun değil. Küçükken yapıldığımız aşılardan hiçbir farkı yok.” diye konuştu.

"TOPLUMCA KORUNMALIYIZ"

Aşının öneminden bahseden İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, “Koronavirüsün bir an önce sonlandırılması için, toplumun normal yaşamına dönebilmesinin tek yolu, özellikle virüsle bulaşan salgınlarda kitlesel aşılamalar büyük önem taşıyor. Biz ilçe sağlık müdürlüklerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde aşılamalarımızı yapıyoruz. Fakat bu hizmete erişmekte güçlük çeken vatandaşlarımızı, bir an önce bu salgından koruyabilmek adına aşılamalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz aşılamayı toplumun şemsiyesi olarak görüyoruz. Şemsiyeniz ne kadar büyükse, doludan, yağmurdan o kadar fazla korunabilirsiniz. Salgınlardan toplumca korunabilmenin tek yolu, yüzde 70 ve üzeri aşılama oranının yakalanabilmesine bağlıdır. Biz de bu yüzden ilçemizde bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımız kırsal ve kentsel anlamda devam ediyor. Kırsal alanda mümkün oldukça vatandaşlarımız hizmete erişmekte güçlük çekmemesi için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT DOLDURURKEN AŞILANDILAR

Koronavirüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da da aşılama çalışmaları hızla sürüyor.

Hedef nüfusun yüzde 78’den fazlasının aşılandığı kent, bu oran ile yurt genelinde 6. sırada bulunuyor.

Kentte akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri ise aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı.