Aşı ikna timleri iş başında
Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için ikna timleri görev başında. Antalya'da çalışmalara başlayan 35 aşı ikna timi, adreslere giderek aşının faydalarını anlatıyor.
2,5 milyonun üzerinde nüfusa sahip Antalya’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı ikna timleri oluşturuldu.
Ekipler, vatandaşların aşıya karşı olumsuz düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için kapı kapı ikna çalışması yapıyor. Ekipler, aşı olmak istemeyen ya da aşı olmaktan korkanlara tek tek ulaşıyor. Yapılan birebir görüşmelerde kafalardaki soru işaretleri gideriliyor.
"Tek silahımız aşı"
Önce telefonla çağrı merkezinden iletişime geçiliyor. Ardından, aşı olmak istemeyenlerin adresine gidilerek detaylı bilgilendirme yapılıyor.
Pratisyen Hekim Dr. Aslıhan Can Bilgen, "Antalya'da 35 timden oluşan bir çağrı merkezi kuruldu. Yaptırmak istemeyen vatandaşlarımız olmaya başladı. Ama koronadan mücadelede özellikle kurtulmak için tek silahımız aşı" dedi.
Aşı sırası gelenler, e-Nabız uygulaması üzerinden ya da 182 hattından randevu alabiliyor.
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