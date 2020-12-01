Aşı ne zaman başlayacak? Bakan Koca net tarihi duyurdu
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz. Aralık'ta 20 milyon aşı gelecek'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yapılacak ilk corona virüs aşısının tarihi belli oldu.
İLK ETAPTA 20 MİLYON AŞI GELİYOR
Aşılama programına yoğun bir şekilde başlamak istediklerini söyleyen Koca, "Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon" dedi.
11 ARALIK'TA AŞILAMA BAŞLIYOR
Bu rakamları artırmaya çalıştıklarını belirten Koca, aşılamanın 11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanları ile başlayacağını kaydetti.
Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.
YERLİ AŞI İÇİN DE TARİH BELLİ OLDU
Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını dile getiren Bakan, yerli aşı çalışmaları için ise "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" bilgisini verdi.
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