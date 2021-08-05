Aşı olmayana PCR testi gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son durum, yüz yüze eğitim, vaka sayılarındaki artışla ilgili konuştu.

Bazı bölgelerdeki aşılama oranının düşük olmasına dikkati çeken Bakan Koca, mobil ekip sayısının artırıldığını söyledi. Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor"

Aşılanmayana kısıtlama olacak mı?

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Koca, ikna yöntemiyle aşı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toplumun yüzde 98'inin kızamık ve benzeri aşılarını çocuklarına yaptırdığını söyledi. "Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim" dedi.

"Aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız..."

Aşı yaptırmayanlar için de PCR testinin uygulanabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek" dedi.

Yüz yüze eğitim

Yüz yüze eğitimle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik" açıklamasını yaptı.

Vakaların yeniden artması

Bakan Koca, vaka sayılarının artmasıyla ilgili olarak Kurban Bayramı'ndaki hareketliliği işaret etti. "Artışın geçen hafta 20–22 bin arası sabit kaldığını gördük. Dün itibarıyla rakam biraz daha yükseldi. Bu pik nerede son bulacak, gelecek hafta biraz daha net söylemek mümkün olabilir" dedi.

Tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Koca, kurallara uyulmadığı sürece vakaların artabileceğini söyledi. Bir kez daha aşı vurgusu yaptı.

"Bağışıklığı sağlamak için bizim aşılamayı yüzde 75-80 oranlarına hızla çıkarmamız gerekiyor. O oluşmadıkça sürekli bu enfeksiyon dalgası devam edecek"

Yerli aşı son durum

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, "29 merkezde Faz-3 çalışmamız devam ediyor. Ekim ayından sonra biz rapel doz sonucunu, üçüncü doz sonucunu Sinovac’la kıyaslamış olacağız. Ekimden sonra kullanma imkânımız olabilir" dedi.