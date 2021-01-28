Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız
Sağlık Bakanı Koca bugünkü vaka sayıları hakkında, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi.
SAĞLIK 28.01.2021, 21:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü vaka sayıları hakkında, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi.
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