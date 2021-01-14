Aşı uygulamasında takip edilecek grup sıralaması belli oldu

Türkiye'de dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı yaptırmasıyla koronavürüs aşılama kampanyasına start verildi.

Bugün de sabah saatlerinde illere sevkiyatı tamamlanan aşılarla, sağlık çalışanlarıyla birlikte yaygın aşılamaya geçildi.

Uygulamada ise riskli gruplara öncelik tanınacak.

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda riskli grupları ve takip edilecek öncelik sıralamasını 4 aşamalı bir tablo halinde yayınladı.

1. AŞAMADA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE 65 YAŞ ÜSTÜ

Bu tabloya göre birinci aşamada, bugün aşılanmaya başlanan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar var. 65 yaş üstünde de 5 grupluk yaş kategorisi halinde, yaşlı gruptan daha genç gruba doğru ilerlenerek aşılama yapılacak.

2. AŞAMADA KAMU PERSONELİ VE 50-64 YAŞ ARASI VAR

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşların aşılaması bitirildikten sonra sıra kamu hizmetinin sürdürülmesi için öncelikli sektör çalışanları ve 50-64 yaş arası vatandaşlara geliyor.

İkinci aşamada da öncelik sıralaması, Milli Savunma Bakanlığı, İşişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve güvenlik görevlileri, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler ve öğretim üyeleri, gıda sektöründe çalışanlar taşımacılık sektörü çalışanları şeklinde düzenlendi.

Bu grupların ardından da sırasıyla; 60-64, 55-59, ve 50-54 yaş aralıkları aşılanacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA 18-49 YAŞ ARALIĞI AŞILANACAK

Uygulamanın üçüncü aşamasında ise 18-49 yaş aralığı aşılanacak. Bu aşamada kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanınacak.

Bu aşamada aşılama sırasıyla; 40-49, 30-39, 18-29 yaş gruplarında olan kronik rahatsızlıkları bulanan vatandaşlar ve aynı yaş grubu sıralamasıyla kronik rahatsızlığı olmayanlar olarak uygulanacak.

SON AŞAMA

Uygulamanın son aşamasında ise, takvim kapsamında sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar aşılarını yaptırabilecek.