Aşı yüzde 97'ye kadar etkili
Endonezya, Çinli Sinovac'ın aşısını denedi: Yüzde 97'ye kadar etkili
SAĞLIK 08.12.2020, 12:25 08.12.2020, 12:45
Endonezya Devlet İlaç Kurumu Bio Farma, Çinli ilaç firması Sinovac'ın ürettiği koronavirüs aşısının yüzde 97'ye kadar etkili olduğunu duyurdu.
io Farma'dan yapılan açıklamaya göre, CoronaVac adlı aşı 600 kişiye uygulandı.
Çalışma süresince kaç katılımcının enfekte olduğu açıklanmadı.
Endonezya Devlet İlaç Kurumu tam sonuçları bekleyecek. Duruma göre ocak ayının sonuna doğru aşı için acil kullanım izni verilebilecek.
Türkiye de Sinovac'tan aşı siparişi vermişti.
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