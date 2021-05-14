Aşıda sıra sağlıkçı eşlerinde!

Sağlık bakanı Fahrettin koca açıklamıştı. Aşıda sıra sağlık çalışanlarının eşlerine geldi. Dün aşıda yeni aşamaya geçilmesiyle hastanelerde aşı kuyrukları oluştu

Aşı programında yeni bir aşamaya geçildi. Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanmaya başlandı.

Hastane önlerinde uzun aşı kuyrukları oluştu. Sabah saatlerinden itibaren aşı olmak isteyenler hastane önünde sıra bekledi

Aşılama programının ilerlemesi için kritik iki unsur var. Yerli aşı çalışmaları ve aşı tedarik sürecinin takvimine uygun ilerlemesi

Türkiye’de bugüne kadar 25 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. 2 doz aşı yapılan kişi sayısı 10 milyon 711 bine ulaştı. En çok aşı yapılan iller İstanbul ve Ankara oldu