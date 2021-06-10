Aşılama, ülke genelinde devam ediyor!

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor.



Bu kapsamda, 45 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bugün itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programına dahil edileceğini söyledi.



YERLİ AŞIDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 32 milyon doza yaklaştı. Bakan Koca, yerli aşı için de son aşamaya gelindiğini duyurdu.