Aşılama, ülke genelinde devam ediyor!
Dünya genelinde yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Covid-19 aşı verilerinin derlendiği internet sitesine göre, Çin, 280 milyon doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 246 milyon ile ABD izledi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 12 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,62 oldu.
14 milyon 237 bin 187 kişiye ilk doz, 9 milyon 775 bin 285 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Türkiye’nin aşı programına 40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli olarak dâhil edildi
Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avuktlara, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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