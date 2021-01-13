Aşılama yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVU SİSTEMİ ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan, koronavirüs aşısının randevu sistemi MHRS (Merkezi Hasta Randevu Sistemi) üzerinden alınmaya başlandı. Hastalar e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler.

İLK AŞAMADA ÖNCELİKLİ GRUPLAR AŞILANACAK

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

ERDOĞAN, AŞILAMANIN YARIN YA DA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çin'den satın alınan Sinovac marka koronavirüs aşılarının yarın ya da cuma günü uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.