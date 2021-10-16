Aşılamada dikkat çeken detay!

Sağlık Bakanlığı'nın yurdun dört bir yanında başlattığı aşı kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Nüfusun yüzde 75'inden fazlası 2 doz aşılanırken toplam uygulanan aşılama sayısı da 113 milyonu geçti.



Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 29 il aşılanma oranları yüzde 75'i geçerek düşük riskli il kategorisine geçerken aşılama oranı yüzde 55'in altında yalnızca 3 il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman) kaldı. Gelecek haftadan itibaren çocuk aşılanma oranlarının artması ve Kasım ayıyla birlikte Türkiye'de çok yüksek riskli (Kırmızı) hiçbir il kalmaması bekleniyor.