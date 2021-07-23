Aşılamada son durum

Aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de sürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, bayram günlerinde de tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek aşılarını oluyor

Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabilen vatandaşlar aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturup sırasını bekledi

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 64 milyonun üzerine çıktı

Muğla, Çanakkale ve Kırklareli, En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı

Bitlis, Şanlıurfa ve Mardin ise En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller listesinde yer aldı