Aşılamada son durum
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı, bayram tatili süresince de devam ediyor.
SAĞLIK 23.07.2021, 16:17 23.07.2021, 17:14
Aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de sürüyor. Merkezi Hastane Randevu Sistemi veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, bayram günlerinde de tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek aşılarını oluyor
Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabilen vatandaşlar aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturup sırasını bekledi
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 64 milyonun üzerine çıktı
Muğla, Çanakkale ve Kırklareli, En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı
Bitlis, Şanlıurfa ve Mardin ise En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller listesinde yer aldı
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