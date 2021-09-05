Aşılamada yaş sınırı 12'ye düştü

Koronavirüsle mücadelede aşılamada yaş sınırı düştü.

Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üstü gençler için sisteme randevu tanımlandığını açıkladı.

Aşı, isteğe bağlı olarak yapılacak. Randevular e-Nabız üzerinden alınabilecek. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla aşılarını olabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül'deki Bilim Kurulu toplantısı sonrası 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanların aşı yaptırabileceğini duyurmuştu:

"18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı, ek hastalığı olan çocuklarımız içinde ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil.

15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bırakarak devam edilmesi kanaatindeyiz. Aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık. 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir."